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Умер бывший владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон

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Умер бывший владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон

Лос-Анджелес, 22 сентября. Бывший владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон умер на 92-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на публикацию фонда Conrad N. Hilton Foundation сообщило издание Variety.

По данным американских СМИ, Хилтон умер в результате естественных причин. Внучка бизнесмена и филантропа Пэрис Хилтон прокомментировала смерть деда в микроблоге Twitter.

«Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений», — написала звезда.

Бэррон Хилтон руководил основанной его отцом Конрадом Хилтоном сетью отелей на протяжении 30 лет. С поста президента Hilton Hotels Corporation он ушел в 1996 году, но оставался председателем совета директоров компании на протяжении еще 10 лет.

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Источник: Variety
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