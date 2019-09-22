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Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

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Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Москва, 22 сентября. Россия оказалась под угрозой отстранения от летних Олимпийских игр в Токио из-за подозрений в манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории прежде, чем передать их Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу британская газета The Telegraph.

В WADA полагают, что полученная от российской стороны информация о спортсменах могла быть отредактирована. Издание отмечает, что доказательства о манипуляциях с допинг-пробами якобы могут появиться в течение двух месяцев. Если подозрения подтвердятся, Россия может быть снова отстранена от Олимпиады, подчеркивают в СМИ.

Публикация о якобы допущенных в Московской антидопинговой лаборатории нарушениях появилась в преддверии заседания исполкома WADA, которое пройдет 23 сентября в Токио. На нем будет обнародован промежуточный отчет об анализе данных из лаборатории.

Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Сотрудник немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что процедура признания Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу WADA уже запущена, сообщило RT.

В 2018 году Российское антидопинговое агентство было полностью восстановлено в правах. В WADA отмечали, что пошли навстречу российской организации авансом. Агентство оставило за собой право вновь наложить санкции.

РУСАДА было обязано выполнить два условия: предоставить базу данных московской лаборатории до 31 декабря и сами допинг-пробы до 30 июня. По словам замдиректора российского агентства Маргариты Пахноцкой, это было сделано. Базу данных передали криминалистам для проверки на аутентичность, эксперты также выясняли, проводились ли какие-либо манипуляции с ней.

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Источник: The Telegraph
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