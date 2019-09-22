Британские СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Москва, 22 сентября. Россия оказалась под угрозой отстранения от летних Олимпийских игр в Токио из-за подозрений в манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории прежде, чем передать их Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу британская газета The Telegraph.

В WADA полагают, что полученная от российской стороны информация о спортсменах могла быть отредактирована. Издание отмечает, что доказательства о манипуляциях с допинг-пробами якобы могут появиться в течение двух месяцев. Если подозрения подтвердятся, Россия может быть снова отстранена от Олимпиады, подчеркивают в СМИ.

Публикация о якобы допущенных в Московской антидопинговой лаборатории нарушениях появилась в преддверии заседания исполкома WADA, которое пройдет 23 сентября в Токио. На нем будет обнародован промежуточный отчет об анализе данных из лаборатории.

Сотрудник немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что процедура признания Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу WADA уже запущена, сообщило RT.

В 2018 году Российское антидопинговое агентство было полностью восстановлено в правах. В WADA отмечали, что пошли навстречу российской организации авансом. Агентство оставило за собой право вновь наложить санкции.

РУСАДА было обязано выполнить два условия: предоставить базу данных московской лаборатории до 31 декабря и сами допинг-пробы до 30 июня. По словам замдиректора российского агентства Маргариты Пахноцкой, это было сделано. Базу данных передали криминалистам для проверки на аутентичность, эксперты также выясняли, проводились ли какие-либо манипуляции с ней.