Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

Братислава, 22 сентября. Красная Армия и ее союзники чехи и словаки заплатили за освобождение Словакии наибольшую цену. О роли советских войск на торжествах по случаю 75-летия освобождения поселка Калинова от немецких оккупантов напомнил словацкий премьер Петер Пеллегрини.

Премьер-министр отметил, что только в боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, советские войска потеряли погибшими 1,2 тысячи человек. В своем выступлении Пеллегрини заявил о необходимости активной борьбы с популизмом, а также с попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой», — подчеркнул Пеллегрини.

Политик заявил, что в настоящее время возникают псевдоисторические версии, которые используются в политических интересах. Глава правительства призвал молодых жителей Словакии не забывать историю и ее героев, быть гордыми за свою страну и «чтить тех, кто воевал за нашу свободу».

Большую часть Словакии советские войска освободили от нацистской оккупации в результате Братиславско-Брновской наступательной операции, которая проходила с 25 марта по 5 мая 1945 года. Красная Армия потеряла в боях 79,5 тысяч человек, безвозвратные потери составили 16,9 тысячи человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что в словацком парламенте задумались об одностороннем снятии наложенных на Россию санкций. С инициативой выступил депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.