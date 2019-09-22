National Interest назвал способное пережить ядерный удар российское оружие

Москва, 22 сентября. Журнал National Interest назвал оснащенные ракетами Р-30 «Булава» подводные лодки проекта «Борей» оружием, способным пережить первый ядерный удар и сделать США «необитаемыми».

«Каждая из шестнадцати ракет Р-30 «Булава» на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели. Это означает, что «один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму», — отмечает обозреватель издания.

Эксперт считает, что советские подводные лодки в годы Холодной войны «были более шумными», чем американские субмарины, а значит были более «уязвимыми». Автор статьи напоминает, что к 1980-м годам эту проблему осознали, и СССР импортировал из Норвегии и Японии технологии для создания подлодки проекта «Щука-Б». Она стала соответствовать по акустической скрытности американским подводным лодкам класса Los Angeles.

Оснащение подлодки проекта «Борей» делает ее более бесшумной и позволяет оставаться незаметной на более высоких скоростях, чем субмарина класса Ohio, считает автор статьи.

Согласно госпрограмме вооружений планируется построить восемь подводных лодок класса «Борей». Уже вошли в состав ВМФ РФ три такие субмарины: «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах». Ходовые испытания проходит четвертая подлодка, «Князь Владимир».

Ранее Газета.ru сообщила, что в 2020 году российский флот получит шесть подводных лодок, включая четыре атомные субмарины.