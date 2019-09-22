Москва, 22 сентября. СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд, они не превышают 50 тысяч рублей.

Наибольшей пенсией может похвастаться заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Государственные выплаты 79-летней актрисе вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляют 50 тысяч рублей. Чуть меньше пенсия у 70-летней певицы Аллы Пугачевой. Ее пенсия составляет 47 тысяч рублей.

Вместе с надбавкой за звание заслуженной артистки Российской Федерации пенсия 57-летней певицы Алены Свиридовой достигает 41 тысячи рублей. Государственные выплаты 82-летнему ученому и телеведущему Николаю Дроздову равны 30 тысячам рублей. Популярная 55-летняя певица Лолита получает пенсию размером в 21 тысячу. Исполнительница уточняет, что «еще не пробовала жить на эти деньги».

Порядка 14 тысяч рублей получает 57-летняя телеведущая Роза Сябитова. Досрочную трудовую пенсию всего в 12 тысяч рублей получает 45-летний педагог и артист Балета Николай Цискаридзе. Но по достижении пенсионного возраста он может рассчитывать на московскую надбавку к основному ежемесячному пособию и надбавку за звание народного артиста РФ.

Ранее Газета.ru сообщила, что новая система накопительных пенсий может начать работать в России с января 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта в Минфине РФ размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива призвана предоставить гражданам возможность за счет личного дохода финансировать будущую пенсию.