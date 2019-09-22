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СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд

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СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд

Москва, 22 сентября. СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд, они не превышают 50 тысяч рублей.

Наибольшей пенсией может похвастаться заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Государственные выплаты 79-летней актрисе вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляют 50 тысяч рублей. Чуть меньше пенсия у 70-летней певицы Аллы Пугачевой. Ее пенсия составляет 47 тысяч рублей.

Вместе с надбавкой за звание заслуженной артистки Российской Федерации пенсия 57-летней певицы Алены Свиридовой достигает 41 тысячи рублей. Государственные выплаты 82-летнему ученому и телеведущему Николаю Дроздову равны 30 тысячам рублей. Популярная 55-летняя певица Лолита получает пенсию размером в 21 тысячу. Исполнительница уточняет, что «еще не пробовала жить на эти деньги».

СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд

Порядка 14 тысяч рублей получает 57-летняя телеведущая Роза Сябитова. Досрочную трудовую пенсию всего в 12 тысяч рублей получает 45-летний педагог и артист Балета Николай Цискаридзе. Но по достижении пенсионного возраста он может рассчитывать на московскую надбавку к основному ежемесячному пособию и надбавку за звание народного артиста РФ.

Ранее Газета.ru сообщила, что новая система накопительных пенсий может начать работать в России с января 2021 года. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта в Минфине РФ размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива призвана предоставить гражданам возможность за счет личного дохода финансировать будущую пенсию.

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Источник: teleprogramma.pro
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