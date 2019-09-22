Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа

Лондон, 22 сентября. Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа содержат в Великобритании в жестких условиях, которые хуже чем условия содержания осужденных террористов. Об этом главный редактор сайта Кристинн Храфнссон рассказал в интервью изданию The Grayzone.

Ассанжу разрешили принимать посетителей не чаше двух раз в месяц и запретили вступать в переписку. Он находится в практически полной изоляции, заявил Храфнссон.

Основатель Wikileaks уже отбыл положенное за нарушение условий залога наказание и должен был выйти на свободу 22 сентября. Тем не менее на время рассмотрения дела об экстрадиции он останется в тюрьме. Такое решение вынесла окружная судья Ванесса Барайцер, которая посчитала, что в случае выхода из-под стражи Ассанж может скрыться.

Главред Wikileaks считает, что решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю сайта.

Джулиан Ассанж стал известен после публикации разоблачающих незаконные действия США в период военных операций в Афганистане и Ираке материалов. Журналист сообщал об убийстве мирных граждан, а также об условиях содержания подозреваемых в терроризме в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах в Швеции. Ассанж отрицал обвинения, утверждая, что подавшие на него заявление женщины действовали под влиянием правоохранительных органов и из мести.

С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанжа задержали утром 11 апреля 2019 года по выданному в 2012 году за неявку в суд ордеру и по требованиям властей Швеции и США. Издание Газета.ru сообщило, что Эквадор отказал журналисту в политическом убежище из-за неоднократного нарушения условий «международных конвенций и договора о проживании».