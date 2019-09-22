Порошенко рассказал о визитах Медведчука перед его встречей с Путиным

Киев, 22 сентября. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о двух визитах главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука перед встречами политика с президентом России Владимиром Путиным.

Медведчук активно участвовал в переговорах по освобождению задержанных и осужденных в РФ и на Украине. Ранее он заявлял, что вопрос обсуждался при Порошенко, но тот не проявил «политической воли». Политик также говорил, что информация о его встрече с российским президентом «возмутила» и вывела из себя экс-президента Украины. Провести одновременное освобождение при Порошенко не удалось, это стало возможным после окончания его президентского срока.

«Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось», — сообщил Порошенко в телепередаче «Рандеву» на «Пятом канале».

Медведчук встречался с Путиным при президентстве Порошенко 4 апреля 2019 года. Политик утверждает, что это была не первая встреча, на которой обсуждался вопрос арестованных за нарушение границы России украинских военных. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства регулярно проводит встречи с Медведчуком в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди освобожденных были 24 украинских военных, которые нарушили российскую границу и осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов. Киев освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других граждан.