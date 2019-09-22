Порошенко объяснил, почему не смог обменять Сенцова

Киев, 22 сентября. Бывший глава Украины Петр Порошенко рассказал о том, как пытался произвести обмен осужденного в России режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала «Прямой».

По словам Порошенко, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. Российский лидер отказал из-за тяжести обвинений, предъявленных Сенцову. Порошенко утверждает, что хотел обменять режиссера на двух российских журналистов, которых задержали на Украине летом 2014 года.

Он уточнил, что речь шла о представителях канала «Звезда» Андрее Сушенкове и Антоне Малышеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях обмена пленными.

«Все, кого должны обменять, по состоянию на 18.00 пятницы доставлены в пункты обмена», — сказал глава Украины, слова которого цитирует Газета.ru.

Он отметил, что обмен состоится по формуле «35 на 35» или «42 на 40». Также сообщалось, что Сенцов поделился своим мнением о том, как изменилась Украина за последние пять лет.

«Предварительных вывода пока два: 1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. <…> Но надежд на лучшее я все равно не теряю», — сказал Сенцов.

Он добавил, что планирует вернуться к своей профессии — снимать кино.

Кроме того, он надеется написать две книги и закончить написание сценария, над которым трудился при отбывании наказания.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Алексея Кондратьева, киевские власти неоднократно обращались с просьбой включить Сенцова в списки на обмен.