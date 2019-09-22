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Журналист поделился последними данными о состоянии Заворотнюк

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Журналист поделился последними данными о состоянии Заворотнюк

Москва, 22 сентября. Журналист и друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров  рассказал о последнем сообщении от директора артистки Марины Потаповой.

Майоров отметил, что постоянно поддерживает контакт с Потаповой. Она утверждает, что в СМИ сильно преувеличивается информация о тяжести состояния Заворотнюк.

«Пресса сильно преувеличивает», — передает Майоров слова Потаповой.

Состояние здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк ухудшилось в августе. СМИ сообщали, что у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Позже стало известно, что актрису подключили к искусственной вентиляции легких. К настоящему моменту актриса находится в сознании и самостоятельно дышит.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик прокомментировал информацию об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк.

«Но если все-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то, когда он после комы приходит в себя, это добрый знак», — отметил медик.

О ситуации с Заворотнюк высказался продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. По его мнению, представители СМИ проявляют излишнюю навязчивость, вторгаясь в личное пространство актрисы.

«Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим», — сказал Алибасов.

Также сообщалось о второй операции, которую перенесла Заворотнюк. Состояние ее здоровья улучшилось.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Сергей Майоров.

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