Майдан Киев, 22 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан. Об этом он заявил в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на канале «Прямой».

Порошенко назвал себя «государственником». По его мнению, в условиях военного конфликта страна может не пережить новый Майдан».

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — полагает Порошенко.

Слова Порошенко стали реакцией на заявление Лизы Богуцкой о государственном перевороте, который мог готовить экс-президент Украины. Якобы именно из этих соображений свою должность сохранил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее Порошенко заявил о готовности встретиться с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам лидера «Европейской солидарности», они условились о встрече, но диалог пока не состоялся.

«Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — цитирует политика Газета.ru.

Также стало известно, что Порошенко предстоит пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Будут спрашивать, крали ли Вы у армии и бюджета, переводили ли деньги в офшоры и отмывали ли на островах преступные доходы. При себе иметь паспорт. Явка обязательна», — написал Портнов.

Юрист уточнил, что мероприятие состоится 1 и 3 октября в Киевском институте судебных экспертиз.