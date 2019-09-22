Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Омск, 22 сентября. Два человека погибли при пожаре в жилом частном доме в Крымском переулке Омска. Еще один пострадавший госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Горение ликвидировано. Причина инцидента к настоящему моменту не установлена. На месте трагедии работают экстренные службы.

Ранее пожар произошел в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Газета.ru сообщает, что спасателям удалось потушить пожар к 6.00 по Москве.

Также пожар произошел в петербургском гипермаркете «Лента». Сотрудники МЧС эвакуировали более ста человек. Часть посетителей покинули здание самостоятельно. Федеральное агентство новостей публиковало страшные кадры с места происшествия.

11 сентября пожар произошел в подразделении министерства юстиции Российской Федерации в Москве. Об этом писала газета «Известия».