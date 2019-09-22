Врач объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Москва, 22 сентября. Нейрохирург Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату.

Он пояснил, что между комой, в которую была введена актриса и комой, вызванной опухолью мозга, существует серьезная разница. В первой ситуации пациента вводят в бессознательное состояние для большей эффективности лечения.

«Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы — две разные вещи абсолютно», — сказал Саникидзе.

Врач добавил, что перевод в общую палату из реанимации не является чем-то удивительным. По словам нейрохирурга, тактика лечения и прогноз во многом зависит от размера и расположения опухоли.

«Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается», — заключил Саникидзе.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию. По словам ее друга и журналиста Сергея Майорова, появилась надежда на улучшение состояния актрисы.

Также Заворотнюк высказалась о рождении младшей дочери Милы.

«Это был долгожданный подарок», — цитирует Газета.ru.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» добавила, что супруг очень переживал за нее во время беременности. За этот период он похудел на семь килограммов. Актриса призналась, что ее взрослые дети очень обрадовались появлению сестры на свет.