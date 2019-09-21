Порошенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

Киев, 21 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности встретиться с действующим главой страны Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в программе «Рандеву» в эфире «Пятого канала».

По словам Порошенко, он коротко переговорил с Зеленским и условился встретиться. Однако беседа до сих пор не состоялась.

«Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — добавил лидер «Европейской солидарности».

Кроме того, экс-президент Украины высказался о своих контактах с олигархом Игорем Коломойским. Порошенко отметил, что на протяжении последних лет лишь однажды встречался с бизнесменом.

«С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», — цитирует РИА Новости.

Следует отметить, что Коломойский высказался об этой встрече в схожем ключе. По его словам, они поговорили «про жизнь».

Во втором туре президентских выборов на Украине соперничали Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Действующий тогда глава государства потерпел сокрушительное поражение. За него проголосовали лишь 25% избирателей. Более 70% украинцев отдали предпочтение Зеленскому.

Ранее стало известно, что Порошенко предстоит пройти проверку на полиграфе.