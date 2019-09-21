Молодые петербуржцы собрались на митинг в поддержку любимого города и страны. ФАН-ТВ

Согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала собрал десятки людей: парней и девушек. Его организаторы — молодые петербуржцы, неравнодушные к судьбе родного города и своей страны. Творческие, идейные, амбициозные — они желают развития Петербурга, делятся своим творчеством и обсуждают насущные вопросы. Сегодня говорили про реставрацию старого фонда Санкт-Петербурга, развитие стартапов и поддержку малого бизнеса.

«В мире все достаточно просто, простые вещи, глубокие и духовные, они всегда звучат подобным девизом: «Вы можете»! Если вы поверите в себя, что вы можете что-то в своей жизни, вы естественным образом придете к тому, что вы сможете изменить что-то и в этом обществе, у себя в семье, где бы то ни было, с чем бы вы не соприкасались», — убежден один из участников митинга.

Обсудили молодые люди и политическую обстановку в стране. Им надоели выступления оппозиционных активистов, тех, кто заявляет, что занимается политикой, но не приносит никакой пользы государству. По мнению молодежи, митинги должны быть идейными, нести смысл для общества, а из уст ораторов — звучать конкретные предложения.

«Те люди, которые уже 10 лет занимаются болтовней и не провидят нашу страну ни к одним переменам. Я уверен, что настоящему гражданскому обществу в Петербурге и во всех уголках нашей страны надоело то, что происходит», — лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев

Вместо агитационных лозунгов, сегодня со сцены звучали стихотворения и музыкальные композиции, заявления, что в центре внимания должен быть человек с его интересами. Молодые петербуржцы делились своими идеями, мыслями, обращались к творчеству. Строки собственного сочинения читала популярная российская поэтесса — Стефания Данилова.

Молодежь безразлична к формальной политике, она интересуется конкретными историями, событиями и героями. Знает, каким хочет видеть будущее свое, своего города и страны. Ей чужды несогласованные акции, насилие, нарушение правопорядка. Она за честность и справедливость.