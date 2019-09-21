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Поселок в ЛНР попал под гранатометный обстрел ВСУ

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Луганск, 21 сентября. Поселок городского типа Калиново в Луганской народной республике подвергся обстрелу украинских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что украинские силовики возобновили огневую активность в 14.20 по местному времени (аналогично по Москве).

«Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются «режима тишины» и соблюдают минские договоренности»,  — добавили в пресс-службе республики.

Ранее украинские вооруженные силы обстреляли село Ленинское Донецкой народной республики.

«В 17:35 украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибра 120 мм», — передает RT со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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