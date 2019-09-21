Поселок в ЛНР попал под гранатометный обстрел ВСУ

Луганск, 21 сентября. Поселок городского типа Калиново в Луганской народной республике подвергся обстрелу украинских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что украинские силовики возобновили огневую активность в 14.20 по местному времени (аналогично по Москве).

«Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются «режима тишины» и соблюдают минские договоренности», — добавили в пресс-службе республики.

Ранее украинские вооруженные силы обстреляли село Ленинское Донецкой народной республики.