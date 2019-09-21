Героиня «Давай поженимся!» рассказала, как выжить на маленькую пенсию

Москва, 21 сентября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о том, как прожить на маленькую пенсию. Она призналась, что ее пенсия составляет всего лишь 14 тысяч рублей.

Ведущая утверждает, что о пенсии думала уже после получения первой зарплаты.

«Наличие такой маленькой пенсии для меня не было новостью. Я всегда жила по принципу «О пенсии нужно думать с момента получения первой зарплаты», — считает Сябитова.

Она добавила, что к пенсионному возрасту нужно стремиться создать «заготовки» в виде недвижимого имущества и счетов в банках. Телеведущая убеждена, что к обеспеченной старости могут подготовиться представители всех профессий.

«Мне кажется, это государство наше нужно поддерживать, а не от государства чего-то ждать, потому что мы — это и есть государство», — заключила Сябитова.

Ранее ведущая Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о «трупе» России. Соколоваская предположила, что Москва будет просить Киев о закупке газа.

«Пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — попыталась пошутить Соколовская.

В ответ Скабеева намекнула на вероятные сложности Украины в случае, если поставки российского газа прекратятся.

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — цитирует Газета.ru.

Ранее Сябитова назвала «подарком судьбы» молодого любовника. Она посоветовала женщине, полюбившей молодого мужчину, не стесняться своих чувств. Ведущая «Давай поженимся!» не согласилась со мнением многих психологов о неестественности подобных отношений.