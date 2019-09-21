Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Дамаск, 21 сентября. Участники незаконных вооруженных формирований 34 раза обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирийской Арабской Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, боевики вновь открыли огонь в ряде сирийских поселений.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об окончании подготовительного этапа к новой военной операции в Сирии.

«Мы завершили подготовку вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США в Сирии, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», — цитирует RT.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие раздали витамины и сладости детям и беженцам в сирийской провинции Эс-Сувейда.