«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Санкт-Петербург, 21 сентября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счетом 5:0.

Матч состоялся в субботу на «Газпром Арене» в Петербурге, на трибунах присутствовали 43 598 зрителей. Авторами голов стали Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87). При этом на 90-й минуте судья Сергей Карасев дважды обращался к системе VAR и отменил два гола сине-бело-голубых из-за офсайда.

Лучшим игроком матча был признан Сутормин, который забил первые два гола за петербургскую команду. По итогам матча «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после десяти матчей. Казанский «Рубин» оказался на десятой строчке с десятью очками.

Перед матчем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Ивановичу награду за 100 матчей в составе «Зенита». Игра между «Зенитом» и Рубином» началась с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене.

Бывший полузащитник петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в среду в возрасте 43 лет. Нидерландский спортсмен страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом», встреча состоится в Москве 28 сентября. Кроме того, 25 сентября «Зениту» предстоит игра с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России.