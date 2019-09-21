Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Анталья, 21 сентября. Более 30 туристов из России отказались заселять в заранее оплаченный отель. Инцидент произошел в турецком городе Аланья.

Туристы пожаловались, что купили туры в отель через компанию «Библио-глобус». Однако по прибытии гид сообщил, что мест в отеле нет, поэтому гостей переселят в апартаменты.

«Мы начали говорить, что никуда не поедем. Гид психанул и сказал: «Живите где ходите, хоть на ресепшене, хоть на улице», — рассказал турист из России в комментарии Life.

Мужчина отметил, что в отель прибыло девять человек, все летели в одном самолете из Петербурга. Вместо выкупленного отеля россиянам предложили апартаменты в 600–700 метрах от отеля. При этом питание и бассейн располагаются в отеле. Кроме того, апартаменты расположены на шумной улице прямо над диско-баром, пожаловался турист.

Мужчина отметил, что представитель туроператора не дает никаких внятных объяснений. При этом отель расселяет всех прибывших иностранных туристов. Пострадавший турист добавил, что в технической поддержке туристов им рекомендовали «разбираться самим», в «Библио-глобусе» ситуацию не могут решить уже второй день подряд. За эти дни количество россиян, которым отказали в расселении, перевалило за 30. В числи прибывших есть и пенсионеры.

Ранее в Анталье произошло ДТП с участием туристического автобуса, в нем находились 15 россиян. Источник Федерального агентства новостей в МИД РФ сообщил, что состояние пострадавших стабильное, серьезных травм нет.