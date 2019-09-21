Эксперт прокомментировал разгром «Рубина» в матче с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 21 сентября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил победу петербургской команды над казанским «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России со счетом 5:0.

«Перед матчем я обращал внимания на то, что до «Рубина» крайне важно грамотно сыграть у своих ворот: перекрыть фланги, лишить Артема Дзюбу пространства. К сожалению для казанцев, они приняли решение сыграть в атакующий футбол. «Зенит» был на эмоциях от успешного матча в Лиге чемпионов, команда последнее время прибавляет. Кроме того, очень удачно, на мой взгляд, себя показали Далер Кузяев и Олег Шатов, которые крайне активно действовали и много перемещались», — отметил специалист.

По его мнению, «Зенит абсолютно закономерно добился разгромной победы.

«Помимо забитых мячей были те, которые не засчитал арбитр. Не засчитал правильно, но сам факт говорит о том, что «Зенит» создал очень много опасных моментов у ворот «Рубина». Отдельно хотелось бы сказать об Ивановиче, которые в очередной раз доказал свой высокий уровень, профессионализм и отношение к делу», — подчеркнул Стрепетов.

Напомним, матч состоялся в субботу на «Газпром Арене» в Петербурге, на трибунах присутствовали 43 598 зрителей. Авторами голов стали Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87). Таким образом «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0.