Королева продемонстрировала поклонникам пышный бюст в красном купальнике

Москва, 21 сентября. Российская певица Наташа Королева порадовала поклонников откровенными видео в Instagram, в которых продемонстрировала свои женственные формы в красном купальнике.

Певица прилетела в Израиль на гастроли, а между концертами нашла время позагорать на пляже. Звезда не забыла похвастаться перед поклонниками впечатляющим телом, особенно для 45-летней женщины. Первое видео Королева записала на балконе номера, певица станцевала на камеру в пижаме с чашкой в руках. При этом звезда, не скрывая отличного настроения, припевала «доброе утро».

Второе видео Королева записала уже на пляже. Звезда томно расположилась на настиле и показала несколько упражнений из йоги.

«Йога-тайм! Называется «поза ежика», — пошутила певица и придвинулась к камере бюстом.

Королева пожаловалась, что вкусная еда обольщает ее, но певица заверила, что старается держаться, чтобы не допустить появления третьей складки на пузе. Поклонники Королевой все как один восхищаются фигурой певицы. Не прошли стороной откровенное видео и звезды российского шоу-бизнеса.

«Натуля, как сладко ты подтягиваешься! Придется мне теперь в позу поющего оленя встать или в позу мартовского бенгальского тигра», — написала в комментариях певица Анита Цой.

«Возбудила», — отметила Лолита Милявская.

«Ой, Наташа! Йога йогой, а сейчас на «подсолнухи» то все подряд набегут. И те, кто любит здоровый образ жизни и те, кто любит просто «подсолнухи», — пошутила e.avdeeva.

Ранее Королева показала подписчикам архивное видео, на кадрах которого запечатлено купание композитора Игоря Николаева и исполнителя Филиппа Киркорова. Видеозапись, сделанная, очевидно, в 90-х годах, появилась в Instagram Stories артистки. Отметим, что в то время Королева была замужем за Николаевым — они прожили в браке с 1992 года по 2001 год.