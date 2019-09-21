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Путин отметил роль СМИ в организации общественных инициатив

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Путин отметил роль СМИ в организации общественных инициатив

Москва, 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям фестиваля журналистов «Вся Россия – 2019», который проходит в Сочи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют ее представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что фестиваль «Вся Россия – 2019» объединяет представителей профессии: корреспондентов, обозревателей, редакторов и руководителей масс-медиа. Мероприятие позволяет наладить дискуссию между представителями СМИ, способствует обмену мнениями о достижениях и проблемах журналистики, а также позволяет поговорить о настоящем и будущем СМИ.

Президент РФ подчеркнул, что СМИ помогают органам местного самоуправления и региональным управленцам выявлять и эффективно решать проблемы, волнующие население, а также повышают заинтересованность самих граждан участвовать в реализации значимых проектов в социальной сфере.

Путин отметил, что отечественные СМИ играют важнейшую роль в продвижении страны к масштабным целям развития. Российский лидер пожелал участникам фестиваля успешной и продуктивной работы и всего самого доброго.

Накануне Путин поздравил российских спортсменок Арину и Дину Авериных и Екатерину Селезневу с золотой медалью в командном турнире чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку. Глава государства высоко оценил выступления спортсменок, назвав их яркими и впечатляющими.

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