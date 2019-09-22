Сирия, 22 сентября. Во время рейдов SDF**** и коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли два человека. Военнослужащие САА перехватили неопознанный ударный беспилотник вблизи границы с Израилем. Протурецкие боевики взяли в плен группу курдских бойцов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон боевиков в Эль-Кунейтре; вели перестрелки с исламистами на окраинах «Большого Идлиба»; установили минные заграждения на линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре; сбили боевые дроны в Хаме и Эль-Кунейтре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивались ударами с курдами в Северном Алеппо; взяла в плен группу курдских радикалов у города Азаз в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на юго-западе Багдада в Ираке.

Курды: понесли потери в столкновениях с сирийцами в Ракке и Хасаке; заявили об аресте 18 боевиков ИГ1 в районе города Манбидж; насмерть сбили одного из жителей на севере Дейр-эз-Зора; провели рейды в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: обнаружили убежище террористов ИГ в провинции Киркук.

Международная коалиция: оказывала поддержку SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В северной части провинции накануне вновь отмечались вооруженные стычки между курдскими радикалами и боевиками группировок, выступающих при поддержке Анкары. Twitter-канал (RadioAlKul) заявлял о перестрелках недалеко от населенного пункта Хазван западнее Аль-Баба. Поступали данные о последствиях нападений «спящих ячеек» группировки «Силы освобождения Африна» в оккупированных протурецкими исламистами районах Алеппо. Согласно сведениям информагентства Anna-News, вылазки курдов обернулись уничтожением восьми джихадистов «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе городов Мареа и Африн. Позднее стало известно о том, что боевики ССА, в свою очередь, взяли в плен несколько курдских радикалов, осуществлявших подпольную деятельность в районе города Азаз, а также конфисковали их оружие и военную технику.

Между тем западнее Алеппо фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) передавал, что в ответ на провокационные удары радикалов военнослужащие правительственных подразделений открыли огонь по их военным объектам у пригорода Лерамун. Кроме того, ответному обстрелу сил САР подверглись зоны дислокации боевиков вблизи населенного пункта Кафр-Хамра.

Поступали данные о том, что в районе Манбиджа «Демократическими силами Сирии» (SDF) была выявлена подпольная группа террористов «Исламского государства». 18 ее членов, включая трех женщин, были задержаны и в скором времени подвергнутся допросу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжила накаляться обстановка на линии разграничения сил между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и правительственными войсками на левом берегу Евфрата. Как передавал Twitter-канал (deirezzor24), сирийские военные установили минные заграждения на окраинах города Ас-Сальхия, расположенного к востоку от Дейр-эз-Зора в непосредственной близости от зоны контроля курдов. Между тем SDF перекрыли дороги, ведущие к населенному пункту.

Стало известно о новом ДТП с участием курдских бойцов на севере провинции. Новостной портал Qasioun-News сообщал о том, что под колесами автомобиля SDF погиб один из мирных жителей по имени Хайат Мулхем. Этот инцидент стал причиной роста новой волны недовольства среди населения.

Во второй половине дня «демократическая армия» возобновила рейды в городе Дибан. По информации новостного портала SANA News, поддержку SDF оказывали американские вертолеты, с которых осуществляли мониторинг военные западной коалиции. Результатом проведенных обысков стало убийство двух и задержание еще ряда гражданских лиц. Также сообщалось о конфискации 12 автомобилей.

Провинция Идлиб

На юге региона не прекращалось вооруженное противостояние между силами САР и боевиками антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Новостной портал Step News Agency передавал, что в ответ на обстрелы со стороны джихадистов сирийские войска ударили по военным объектам группировки на окраинах населенных пунктов Кафр-Саджна, Шейх-Дамес и Кафр-Басин, Кафр-Набаль, Хиш, Хан-Сафра и Маарет-Хурма.

Тем временем в северной части Идлиба прогремел неизвестный взрыв. Военный источник в сети Twitter (alEtihad_Press) передавал, что инцидент произошел в городе Ад-Дана. Никаких подробностей о последствиях случившегося не поступало. В установке бомбы подозреваются террористы «Исламского государства», которые до сих пор осуществляют подпольную деятельность в «Большом Идлибе». На ИГ также возлагали ответственность за нападение на КПП «Ан-Нусры» у населенного пункта Харем.

В соседней провинции Хама был перехвачен ударный дрон, направленный с позиций джихадистов. Беспилотник удалось сбить поблизости от одного из опорных пунктов САА, являвшегося целью атаки, в районе города Джубб-Рамла.

Провинция Ракка

Обострилось вооруженное противостояние между курдскими оккупантами и членами партизанского движения «Народное сопротивление Восточного региона». По информации Twitter-канала (FoxJapen), ополченцы организовали взрыв вблизи опорного пункта так называемой милиции курдов «Асайиш», что привело к ранению одного курдского боевика. Также поступала информация о вылазке участков движения в Хасаке, в результате которой курды потеряли трех радикалов ранеными. Как известно, поводом к формированию «Народного сопротивления Восточного региона» стало пренебрежение SDF и подконтрольных им группировок требованиями и нуждами гражданских лиц.

К западу от административного центра региона вновь состоялись задержания мирных жителей. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Sarmad_AlJilane), два человека были арестованы в населенном пункте Аль-Джазра.

Провинция Эль-Кунейтра

Очередной схрон с вооружением боевиков был найден в ходе обследования освобожденных районов провинции. Как передавало агентство новостей SANA News, из тайника были изъяты оружие, лекарства, продовольствие и военная техника израильского производства. Напомним, территория Эль-Кунейтры, как соседней Даръа была зачищена от боевиков вооруженной оппозиции и подконтрольных ИГИЛ1 формирований летом 2018 года.

Тем временем в районе горного массива Джебель Аш-Шейх был перехвачен неизвестный дрон, оснащенный кассетными бомбами. Беспилотный летательный аппарат был замечен и сбит у города Эрнех недалеко от границы с Израилем, после чего саперы САА обезвредили установленное на нем взрывное устройство.

Ирак

В провинции Багдад произошла новая вылазка неизвестных. Новостной портал Reuters передавал, что детонировала бомба, заложенная в пассажирском автобусе в городе Кербела, что привело к гибели не менее 12 иракцев. В подрыве транспортного средства подозреваются террористы подпольных ячеек «Исламского государства».

Между тем в Киркуке удалось обнаружить укрытие одной из подпольных групп террористической группировки. Агентство новостей Iraqi News сообщало о том, что сотрудники разведки получили информацию о местоположении убежища от одного из ранее арестованных джихадистов. В тайнике скрывался один из радикалов, а также находились взрывчатка и ракетная установка.

1 Организация запрещена на территории РФ.