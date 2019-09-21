Сирия, 21 сентября. Курды возобновили аресты гражданских лиц в провинции Ракка. Террористов ИГ1 подозревают в вылазках в зонах контроля «Джебхат Ан-Нусры»1*** в Идлибе. SDF**** перекрыли дороги к городу Ас-Сальхия в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести огонь по военным объектам боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазок на позиции «Ан-Нусры» в зоне «Большого Идлиба»; обвиняется в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Курды: перекрыли дороги к городу Ас-Сальхия на северо-востоке от Дейр-эз-Зора; задержали порядка 20 человек на шоссе Ат-Табка — Ракка.

ВС Ирака: отразили нападение ИГ в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) перекрыли все дороги, ведущие к населенному пункту Ас-Сальхия, который расположен северо-восточнее административного центра региона на левобережье Евфрата. Напомним, в первой половине дня стало известно о том, что Сирийская арабская армия (САА) установила минные заграждения на окраинах города, после того как курды передислоцировали сюда дополнительные отряды.

Между тем в городе Дарнидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора было найдено тело 38-летнего мужчины, убитого неизвестными. Об обстоятельствах его гибели пока ничего неизвестно. Напомним, данные территории находятся под контролем курдских вооруженных формирований, здесь нередко наблюдаются вылазки боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную террористическую деятельность.

Провинция Идлиб

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в контролируемых силами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» районах провинции участились вылазки неизвестных, предположительно, из числа террористов «Исламского государства». Так, стало известно о том, что сегодня в первой половине дня нападению повергся один из контрольно-пропускных пунктов «Джебхат Ан-Нусры»***, находящийся на окраине населенного пункта Харем в северной части Идлиба, в результате чего был убит один из джихадистов. Кроме того, активисты вооруженной оппозиции возлагают на боевиков террористической группировки ответственность за организацию взрыва в городе Ад-Дана, данные о котором поступали сегодня утром. О последствиях инцидента все еще ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Новостной портал Syrian Network for Human Rights передает, что на оккупированных курдами территориях провинции вновь прошла серия арестов гражданских лиц в рамках насильственной вербовки. «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к массовым задержаниям на своих блокпостах, размещенных вдоль шоссе между административным центром региона и городом Ат-Табка. Не менее 20 мирных жителей были взяты под стражу и принудительно вывезены в тренировочные лагеря курдов. Напомним, в первой половине дня еще два человека были арестованы в населенном пункте Аль-Джазра западнее Ракки.

Провинция Хама

В северной части Хамы недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), правительственные войска обстреливают военные объекты радикалов недалеко от населенных пунктов Закум и Аль-Докмак. Напомним, на возобновление вооруженного противостояния военнослужащих армии САР подвигла попытка исламистов нанести удары по освобожденным САА территориям. Напомним, беспилотник, запущенный с позиций исламистов, был перехвачен в районе города Эрнех несколько часов назад.

Ирак

В провинции Дияла произошла новая вылазка радикалов «Исламского государства». Информационный портал The Baghdad Post сообщает о том, что группа джихадистов организовала нападение на деревню Аль-Мадан, которая находится недалеко от населенного пункта Ханакин. В результате налета были сожжены несколько домов, а также убит скот местного населения. К счастью, никто из жителей не пострадал, поскольку на место атаки в скором времени прибыли правительственные войска. Напомним, несколько дней назад поблизости от Ханакина был задержан один из боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.