Сирия, 22 сентября. Глава «Исламского государства»1 Абу Бакр Аль-Багдади может скрываться в провинции Идлиб. Войска САР обнаружили документацию «Белых касок» в бывших местах базирования террористов в Северной Хаме. Патрули САА наткнулись на отряд ИГ1 на юге провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали отряд ИГ у Ресафы, предположительно проникнувший на юг Ракки с восточного берега Евфрата; обнаружили документацию «Белых касок» в схроне террористов в Северной Хаме.

«Исламское государство» (ИГ): сохраняет активность в Идлибе, причем, возможно, под непосредственным руководством главы группировки Абу Бакра Аль-Багдади.

Курды: подозреваются в убийстве мирного жителя, тело которого найдено на окраине деревни Аль-Джарди к востоку от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным обстрелам войск САР в южной части провинции Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мирный житель был найден убитым на окраине деревни Аль-Джарди, находящейся в восточной части провинции Дейр-эз-Зор на оккупированной курдами территории. По информации местного новостного Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), на теле погибшего мужчины, которого звали Аввад Аль-Салех Аль-Бувейд, были огнестрельные ранения. Предполагается, что убийство могли совершить члены подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые сохраняют широкое присутствие за Евфратом из-за попустительства США и Демократических сил Сирии (SDF)****. Местные наблюдатели, однако, также рассматривают версию, что нападавшими могли быть и курдские радикалы.

Провинция Идлиб

Глава разведки МВД Ирака Абу Аль аль-Басри заявил в комментарии для Mawazine News, что главарь ИГ Абу Бакр Аль-Багдади в настоящее время находится в западной части Сирии, возможно — в провинции Идлиб. Он заметил, что многие члены террористической организации в соответствии с призывом лидера «халифата» перебрались через Турцию в Судан и страны Северной Африки, в то время как ряд террористов вместе с семьями находятся в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Между тем немалое количество банд ИГИЛ1 все еще присутствуют и в Идлибе — среди позиций «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) и формирований так называемой вооруженной оппозиции.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по расположениям джихадистов к югу от Идлиба. Ударам подверглись сразу ряд объектов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных бандформирований в этой части региона, сообщает военный источник в Twitter (@Kyruer). Данные о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Ракка

В ходе прочесывания пустынных районов в южной части провинции Ракка патрули правительственных сил наткнулись на бандгруппы ИГ, укрывающиеся на одном из холмов к юго-западу от города Ресафа. Как передает портал Sputnik со ссылкой на военного источника, в ходе вспыхнувших столкновений террористы задействовали тяжелое вооружение, установленное на военных пикапах, в том числе боевики выпустили в направлении солдат САА управляемые ракеты. Несмотря на это, войскам САР удалось одержать победу и ликвидировать значительную часть отряда джихадистов. Предполагается, что данные боевики могли перебраться в освобожденные сирийской армией районы с восточного берега Евфрата, где дислоцируются SDF и США и где все еще сохраняется очень высокая концентрация остатков сил ИГИЛ.

Провинция Хама

Сирийские военные обнаружили ракеты, боеприпасы и снаряды, оставленные террористами на территории ферм на окраине поселения Аз-Закят на севере провинции Хама. Согласно сведениям SANA, там также были найдены наземные мины, пулеметные снаряды калибра 14,5 мм, танковые снаряды, снаряды к РПГ, десятки мин кустарного производства, транспортные средства боевиков, а также множество документов, принадлежащих членам так называемой правозащитной организации «Белые каски». Напомним, данный населенный пункт вместе со всем Аль-Латаминским выступом был освобожден военнослужащими САА при поддержке ВКС РФ в прошлом месяце.

1 Организация запрещена на территории РФ.