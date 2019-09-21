Эрдоган рассказал, в каком случае Турция купит у США ЗРК Patriot

Анкара, 21 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть предложения США о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot, если Вашингтон сможет предложить выгодные условия. Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где примет участие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вопрос покупки комплексов Patriot все еще актуален. Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США», — заявил Эрдоган.

Отметил, что Анкара заявляла о желании приобрести американские Patriot еще во время президентства Барака Обамы, однако получила отказ. Тогда Анкара приняла решение приобрести российские ЗРК С-400. Покупка Турцией российских ЗРК С-400 вызвала международный скандал, ведь Анкара является членом НАТО.

США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35. Президент Турции заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года.