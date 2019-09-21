Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок

Москва, 21 сентября. Узбекская автомобилная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.

Под этим брендом будут продаваться модели Chevrolet «прошлых коллекций». В Ravon говорят, что планы у компании в России серьезные.

Напомним, что в 2015 году завод GM Uzbekistan переименовал автомобили Daewoo в Ravon. В модельный ряд вошли седан Gentra, Chevrolet Spark получил имя Ravon R2. Недорогие авто пользовались спросом в России, однако весной 2018 года поставки прекратились, пишут «Известия».

Компания заявила, что пересмотрит ценовую политику из-за ряда факторов, в том числе в связи с модернизацией производства. Позднее государственная компания «Узавтосаноат» выкупила акции GM Uzbekistan и стала собственником предприятия.

После этого в Ravon заявили о возвращении в Россию. Сроки поставок авто из Узбекистана неоднократно переносились, но в сентябре к дилерам все-таки поступили первые Ravon.

Модельный ряд не изменился, но цены выросли. К примеру, за R2 с четырехступенчатым АКПП придется заплатить 646 тысяч рублей.

Главным конкурентом Ravon в России является Lada. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представит в октябре спецверсию Lada #Сlub.