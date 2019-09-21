Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок

56
0 Оставить комментарий

Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок

Москва, 21 сентября. Узбекская автомобилная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.

Под этим брендом будут продаваться модели Chevrolet «прошлых коллекций». В Ravon говорят, что планы у компании в России серьезные.

Напомним, что в 2015 году завод GM Uzbekistan переименовал автомобили Daewoo в Ravon. В модельный ряд вошли седан Gentra, Chevrolet Spark получил имя Ravon R2. Недорогие авто пользовались спросом в России, однако весной 2018 года поставки прекратились, пишут «Известия».

Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок

Компания заявила, что пересмотрит ценовую политику из-за ряда факторов, в том числе в связи с модернизацией производства. Позднее государственная компания «Узавтосаноат» выкупила акции GM Uzbekistan и стала собственником предприятия.

После этого в Ravon  заявили о возвращении в Россию. Сроки поставок авто из Узбекистана неоднократно переносились, но в сентябре к дилерам все-таки поступили первые Ravon.

Модельный ряд не изменился, но цены выросли. К примеру, за R2 с четырехступенчатым АКПП придется заплатить 646 тысяч рублей.

Главным конкурентом Ravon в России является Lada. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представит в октябре спецверсию Lada #Сlub.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров