Атака на саудовскую нефть. Тема недели. ФАН-ТВ

Американские «Патриоты» опростоволосились. Госсекретарь США Майк Помпео «на ковре» у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана краснеет и бледнеет. Конфуз налицо! Противоракетные зенитные комплексы Patriot проморгали атаку дронов на крупнейшую нефтяную компанию королевства Saudi Aramco. Убытки колоссальные — саудитам пришлось сократить добычу черного золота более чем вдвое, цены на нефть взлетели в мире до космических высот! Засланец из Вашингтона с трудом подбирает слова, оправдывая «переменные успехи» распиаренных ПВО.

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — отмечает Помпео.

Ранее в своем Twitter Помпео всех собак авансом повесил на Иран: дескать, кто еще мог напасть на невинную Саудовскую Аравию. Свои «доказательства», правда, почти неделю спустя, предоставило и министерство обороны королевства. Загадочные обломки и ничего более конкретного, разве что истории в духе «Тысячи и одной ночи». Восточный вариант «хайли лайкли». Как в случае с малайзийским боингом или отравлением Скрипалей.

По информации военного ведомства страны, на самую прибыльную в мире нефтяную компанию ополчились разом 25 беспилотников и ракет из Тегерана. Обстрелы с воздуха и спровоцировали серьезные пожары на заводах этого гиганта. Эр-Рияд и его американских соратников ничуть не смущает, что за нашествие с воздуха взяли ответственность повстанцы — йеменские хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Мало того, взрывоопасные соседи угрожают продолжить атаку на нефтяное королевство. В списке «десятки целей». Но эти откровения Белый дом и саудиты пропустили мимо ушей, ведь куда выгоднее повесить всех собак на несговорчивый Тегеран. В довесок к конфликту по ядерной сделке.

«Секретарь и наследный принц согласились с тем, что это неприемлемое и беспрецедентное нападение, которое не только угрожает национальной безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан, живущих и работающих в Саудовской Аравии, а также мировое энергоснабжение в целом», — заявили в Госдепе.

МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью. Но Вашингтон уже затянул изрядно поднадоевший хит об антииранских санкциях и вооруженном вторжении, а королевству пытается навязать свои нефтяные запасы — якобы для стабилизации рынка. Видимо, американского. Где газ или нефть — там и длинный нос дядюшки Сэма.

«Никаких доказательств вины Ирана не существует. Соединенным Штатам крайне выгодно именно Иран назначить сегодня виноватым, поэтому Соединенные Штаты не замечают признания хуситов и не пытаются обвинять йеменских повстанцев в каких-то действиях против Саудовской Аравии. Поэтому перед нами классическая провокация, которая осуществлена с целью назначить Иран виноватым и получить от этого определенные политические и геополитические бонусы», — убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Таких совпадений не бывает: нефтяное «фаер-шоу» разыграно как по нотам аккурат на фоне трехсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана по урегулированию сирийского кризиса. Режиссерам воздушной атаки мирный процесс в Дамаске крайне невыгоден, как и участие в нем Тегерана. В сценарии Вашингтона исламской республике отведена роль злодея всея планеты Земля, а не миротворца.

Не исключено, что творцы геополитического Голливуда намеренно пошли на «ПАТРИОТический» прокол. Ради эффектного выхлопа вселенского масштаба американские ПВО вполне могли и «не заметить» американские же беспилотники со спецмаячками «свой-чужой». А теперь можно сослаться на неумелое обращение саудитов с «чувствительной» боевой техникой или легонько пожурить своих «Патриотов» за нестабильность. И тут же продать друзьям-королевичам что-нибудь еще более модернизированное и актуальное за десятки миллиардов зелененьких.

Между тем, как заявил «Интерфаксу» высокопоставленный источник в Минобороны России, осечка заокеанских ЗРК — не случайность. Просто реальные возможности американской «чудо-техники» не соответствуют заявленным характеристикам. Эти комплексы как неуклюжий Гулливер, который легко пропускает мимо ушей толпы юрких лилипутов.

«Разрекламированные американцами зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и AEGIS не соответствуют заявляемым характеристикам. У них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — сообщил источник в Минобороны России.

Очевидное невероятное: границы Саудовской Аравии просто напичканы продукцией американского военпрома. С севера страну прикрывают 88 пусковых установок ЗРК «Патриот» улучшенной и новейшей модификации. В Персидском заливе у берегов королевства несут службу три эсминца управляемого ракетного оружия ВМС с системой противоракетной обороны Aegis и сотней ракет модификации СМ-2. И как вся эта зенитно-ракетная баррикада прошляпила воздушный десант — загадка. Вот и сенатор Алексей Пушков в своем Twitter задался вопросом, зачем Саудовской Аравии такой «дырявый щит»?

«Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет», — подчеркнул он.

В свою очередь и президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду по примеру Турции и Ирана закупить российские системы ПРО и ПВО и, таким образом, закрыть свое небо от налетов непрошеных гостей. Мимо С-300 и С-400 ни одна стальная муха не пролетит. Проверено в Сирии.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — заявил российский лидер.

Хваленые американские «Патриоты», по всей вероятности, могут защитить саудовское королевство, в котором не все спокойно, лишь от дождя. Но в Эр-Рияде, как известно, осадки — явление крайне редкое.