Два человека погибли, восемь пострадали при стрельбе в баре в США

Нью-Йорк, 21 сентября. Два человека стали жертвами стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина, еще восемь человек получили ранения. Об этом говорится на сайте офиса шерифа округа Ланкастер Барри Фейла.

«Два человека мертвы, многие серьезно пострадали. Стрелявший или стрелявшие находятся в бегах», — говорится в сообщении.

Фейл заявил, что речь идет о масштабном случае насилия, свидетелями которого стало большое количество людей. Стрельба произошла около 02.45 по времени Восточного побережья США (09.45 по московскому времени). Неизвестные отрыли огонь внутри и снаружи бара. Пострадавшие находятся в больнице, информация об их состоянии не уточняется.

В четверг один человек погиб, еще двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне в США.