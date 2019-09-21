Букингемский дворец сделал выговор Кэмерону за огласку приватных бесед с королевой

Лондон, 21 сентября. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заработал выговор от Букингемского дворца за разглашение подробностей приватных разговоров с королевой Елизаветой II «по чувствительным вопросам, связанным с конституцией». Об этом сообщает британское издание The Times.

Речь идет об огласке того факта, что Кэмерон просил королеву вмешаться в ход шотландского референдума о независимости в 2014 году.

Как отмечает издание, резкая реакция дворца говорит о том, что в королевских кругах обеспокоены тем, что королева может быть втянута в политические распри вокруг брексита и прекращения работы парламента, а также тем, что конфиденциальность отношений монарха с главой правительства оказывается подорванной.

Сам Кэмерон, пишет The Times, согласился, что рассказал больше, чем нужно, когда в документальном фильме BBC признался, что просил личного секретаря королевы выразить свое неодобрение к ходу референдума по вопросу независимости Шотландии пять лет назад.

По словам экс-премьера, настаивать на королевском вмешательстве его заставили результаты опросов, согласно которым сторонники независимости одерживали победу в голосовании, а также растущее чувство паники в связи с возможным выходом Шотландии из состава Соединенного Королевства.

О том, что Кэмерон «взболтнул лишнего», заявил и историк лорд Хеннесси из Нимпсфилда. Он уверен, что слова бывшего премьера стали нарушением конфиденциальности, присущей конституционной связи королевы с ее премьер-министрами.

Как напоминает газета, Кэмерон уже не в первый раз разглашает подробности своего общения с королевой.

Так, бывший премьер ранее признал «ужасной ошибкой» рассказ о том, как Елизавета II успокаивала его после того, как шотландцы в конечном итоге проголосовали против независимости.

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что никогда не комментирует как собственные разговоры с королевой, так и ее беседы с другими людьми.

Букингемский дворец заявил, что не станет официально комментировать инцидент.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II разгневалась из-за слов экс-премьера страны Дэвида Кэмерона о том, что она могла повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

Экс-премьер Дэвид Кэмерон любит делиться подробностями своих частных бесед. В своих мемуарах For the Record он рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным и привел подробности их разговоров на самые разные темы.