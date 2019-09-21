Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

Москва, 21 сентября. «АвтоВАЗ» готовит к выходу новую лимитированную серию #Сlub, в линейку вошли Granta, XRay и Largus.

Разработчики продумали эксклюзивный дизайн и топовое оборудование для серии #Сlub, ранее его использовали только в более дорогом сегменте авто. СМИ сообщили стоимость новых спецверсий.

Как сообщает «Российская газета», кроссовер Xray #Club обойдется в 762 тысячи рублей. Спецверсия получила шильдики на пятой звери, двухцветные литые диски, тонировку стекол и черные корпуса боковых зеркал.

Водителям понравится парктроник и обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. У Granta #Club кроме всего вышесказанного появилась новая обивка сидений, колонки, кондиционер и подогрев сидений. Стоимость Granta варьирутся от 526 тысяч до 566 тысяч рублей.

Largus спецверсии также получил парктроник, идет с мотором на 1,6 литра, пятиступенчатой МКП. По данным издания, продажи начнутся с 7 октября.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может сократить объемы производства автомобилей в Тольятти. В июле россияне купили 29,5 тысяч автомобилей Lada. Российской компании принадлежит 21% отечественного рынка машин.

С начала августа цены на модельный ряд Lada выросли почти на 1%, это третье повышение цен в течение года.