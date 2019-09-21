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Похищенные деньги и оружие сотрудников спецсвязи в Брянске найдены

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Похищенные деньги и оружие сотрудников спецсвязи в Брянске найденыБрянск, 21 сентября. Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, который подозревается в убийстве двух своих коллег в Брянске. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе проведенных мероприятий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи», — сказали в СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый украл из помещения спецсвязи более 7 миллионов рублей. 

Также в СК отметили, что обвиняемый пытался уничтожить улики. Свои вещи и носитель с видеозаписями он выбросил по дороге домой, а украденное оружие и деньги спрятал на территории своего дома.

Сотруднику отдела спецсвязи предъявлено обвинение в убийстве двух его коллег, хищении 7 млн рублей и оружия. 

Напомним, в ночь на 20 сентября на отдел специальной связи напали неизвестные. Двое сотрудников, которые находились на дежурстве, погибли от огнестрельных ранений. Целью грабителей были наличные деньги.

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Источник: ТАСС
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