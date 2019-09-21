В МИД РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Москва, 21 сентября. Авария с участием туристического автобуса произошла в турецкой Анталье, пострадали 15 россиян. Состояние пострадавших стабильное, серьезных травм нет, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

По данным источника, в ДТП пострадали 15 граждан РФ, сейчас в больнице остаются восемь из них, другие отпущены. У госпитализированных россиян нет травм, угрожающих жизни.

Российское консульство держит ситуацию с ДТП на контроле. Авария произошла в районе Аксу вечером в субботу.

Ранее глава консульского отдела посольства Российской Федерации в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские путешественники умирают в этой стране. По словам дипломата, с мая текущего года в Турции скончалось свыше 88 граждан РФ. Что касается причин гибели российских путешественников в Турции, он отметил, что в последнее время в стране резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с пешеходами из РФ.