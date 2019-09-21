Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В МИД РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

11 780
0 Оставить комментарий

В МИД РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Москва, 21 сентября. Авария с участием туристического автобуса произошла в турецкой Анталье, пострадали 15 россиян. Состояние пострадавших стабильное, серьезных травм нет, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МИД РФ.

По данным источника, в ДТП пострадали 15 граждан РФ, сейчас в больнице остаются восемь из них, другие отпущены. У госпитализированных россиян нет травм, угрожающих жизни.

Российское консульство держит ситуацию с ДТП на контроле. Авария произошла в районе Аксу вечером в субботу.

Ранее глава консульского отдела посольства Российской Федерации в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские путешественники умирают в этой стране. По словам дипломата, с мая текущего года в Турции скончалось свыше 88 граждан РФ. Что касается причин гибели российских путешественников в Турции, он отметил, что в последнее время в стране резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с пешеходами из РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров