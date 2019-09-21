Луганчане отметили Международный день мира

Луганск, 21 сентября. Школьники Луганска в рамках акции, посвященной Международному дню мира, выпустили в небо воздушные шары с прикрепленными к ним бумажными голубями в память павших защитников Отечества. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В мероприятии, прошедшем в центре Луганска, приняли участие школьники и студенты общеобразовательных учреждений, депутаты Народного совета Республики, представители администрации города.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль отметил, что «Луганщина всегда была краем добрых и миролюбивых людей».

«Мы никого никогда не угнетали, не захватывали и никому ничего не доказывали. Мы всегда уважали другую точку зрения. Мы всегда пытались понять традиции, культуру и обычаи других народов. Мы никогда не разделяли людей по какому-либо признаку и понимали, что не надо боятся людей с иной точкой зрения. Мы всегда понимали, что другие люди, это те, кто может нас обогатить, чему-то научить и с кем мы всегда сможем найти общий язык», — сказал он.

Он отметил, что народ Донбасса всегда становился на защиту своего края, на защиту своей истории и своих традиций.

«Сегодня, в День мира мы говорим о тех людях, которые нам этот мир дали. Мы помним нашу историю, мы чтим наши традиции. И мы всегда оставались и остаемся приверженцами мира, приверженцами добра и созидания», — добавил Коваль.

Депутат Народного совета ЛНР Ирина Андрух рассказала, что жители ЛНР хотят жить и трудиться на мирной и свободной земле.

«Мы помним сердцем тех людей (участников Великой Отечественной войны), которые дали нам мирную жизнь, ту, которая была у нас до 2014 года. Нам сложно представить, через что пришлось пройти миллионам людей, которые приняли участие в той кровавой страшной войне. Они искренне надеялись, что такое горе никогда не случится с нами», — сказала Андрух.

Заместитель председателя Молодежного совета при администрации Луганска Максим Золотарев отметил, что «молодежь является надежным фундаментом для развития государства и мира».