Украинские силовики обстреляли село Ленинское в ДНР из минометов

Донецк, 21 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики вечером в субботу, об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 17.35 (16.35 по московскому времени) украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге Республики», — сообщили в СЦКК.

По данным СЦКК, украинские силовики выпустили 30 мин калибром 120 мм по населенному пункту в ДНР. Кроме того, в представительстве сообщили, что в субботу ВСУ выпустили семь мин калибром 120 мм по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики не намерены отводить силы в районе Петровского, вместо этого ВСУ роют траншеи и минируют территорию вблизи участка разведения сил в Донбассе. В Донецке добавили, что ВСУ активизировали работу снайперских группировок.

Гражданская война на Украине началась в 2014 года, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тыс. человек.