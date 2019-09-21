Полиция задержала 152 человека на протестах «желтых жилетов» в Париже

Париж, 21 сентября. Число задержанных на акции протеста «желтых жилетов» и шествии в защиту климата в Париже увеличилось до 152 человек

«К 17.00 (18.00 по московскому времени) в Париже задержано 152 человека», — говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

Очередная акция протестов «желтых жилетов» проходит в Париже в районе площади Мадлен в субботу. Полиция активно подавляет протест, вытесняя людей с площади. Для разгона протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ. Как сообщает РИА Новости, к акции протеста «желтых жилетов» в середине дня присоединились многотысячные участники шествия в защиту климата.

Протесты сопровождаются погромами, выступающие громят витрины магазинов, разрушают автобусные остановки, жгут мусорные контейнеры и забрасывают полицейских бутылками. Некоторые манифестанты пытались строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.