Врач-иммунолог рассказал о возможных последствиях второй операции Заворотнюк

Москва, 21 сентября. Успех первой операции по удалению опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк сподвиг врачей сделать больше, чем они могут, и провести новое хирургическое вмешательство. Об этом заявил врач-иммунолог Даниил Щепеляев, комментируя новость о второй операции, проведенной Заворотнюк.

Щепеляев объяснил, что глиобластома распространяется подобно каракатице с длинными щупальцами, которые тяжело увидеть, и, кроме того, является устойчивой к химио- и радиотерапии, передают Nation News.

В случае, если хирургам удается удалить опухоль при таком диагнозе целиком, у больного появляется шанс на выздоровление. Но, как правило, пациенты попадают к хирургам уже с клиническими ее проявлениями, когда удалить опухоль полностью просто невозможно из-за слишком большого повреждения головного мозга, говорит врач.

«Здесь, как я понимаю, была первая операция, и все получилось относительно неплохо, поэтому они рискнули и пошли на вторую операцию — просто удалить больший объем. Люди пытаются все сделать по максимуму, даже больше чем могут. А дальше — как написано в небесной канцелярии», — сказал Щепеляев.

Он также рассказал о возможных последствиях заболевания для пациентов после подобных операций.

Эксперт отметил, что исход хирургического вмешательства трудно определить точно, поскольку для этого необходимо учитывать сразу множество факторов, но он сказал, что последствия от операций будут в любом случае, и дело лишь в том, будут ли они очевидными.

«К примеру, одна часть головного мозга может взять на себя функции пораженной части, с полным возмещением. Но это все очень индивидуально. Бывают случаи, когда поражена половина лобной доли и если больные выживали, они с минимальными дефектами жили дальше. И если кто-то не знал, что у человека проблемы — то было не понятно. Но бывают и обратные случаи, когда повреждение мозга не большое, а последствия для организма тяжелейшие», — объяснил он.

О том, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, ранее сообщил друг артистки журналист Сергей Майоров. Накануне он общался по телефону с директором звезды Мариной Потаповой, которая и сообщила об улучшении состояния актрисы.

Глиобластома — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия рака мозга. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ранее звезда уже перенесла одну операцию. Как рассказал знакомый с ситуацией хирург-онколог, удаление опухоли даже в тяжелых случаях дает хорошие шансы на выздоровление, передает РИАМО.