Екатеринбург, 21 сентября. Организованный беглым олигархом Михаилом Ходорковским форум «Свободные люди» проходит в Екатеринбурге в субботу. Как уверяют организаторы, форум создан для журналистов и блогеров, которые хотят развивать медиа в условиях российских реалий.

По иронии, многие участники форума «Свободные люди» находятся на свободе лишь по счастливой случайности. Несмотря на громкие лозунги «об обмене опытом», мероприятие представляет собой посиделки неудачников, которые не смогли дорваться до власти из-за своей вороватой натуры.

Организует мероприятие признанная в России нежелательной «Открытая Россия», принадлежащая Ходорковскому. Поначалу организация даже не пыталась скрыть свою антироссийскую направленность и без зазрения получала средства от иностранных миллиардеров. Однако из-за неприятностей с законом организацию ликвидировали, а затем воссоздали заново.

Помимо Ходорковского среди организаторов форума числятся председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров и «оппозиционный» политик Дмитрий Гудков. Оба персонажа известны проблемами с законом и сомнительной репутацией. Так, Пивоваров в 2015 году имел проблемы с законом из-за доступа к закрытой базе полицейского участка, а также подстрекательства полицейского к превышению полномочий. Не брезгует Пивоваров и финансовыми махинациями: в 2017 году он поддержал мошенническую кампанию Алексея Навального. Политик знал, что ему нельзя участвовать в выборах из-за судимости, но тем не менее собрал почти 373 млн рублей пожертвований на «нужды кампании». Естественно, средства утекли в карманы организаторов кампании, сообщает «Политика сегодня».

Репутации второго «оппозиционера» — Дмитрия Гудкова — позавидовали бы самые отчаянные мошенники. Как удалось выяснить отделу расследований Федерального агентства новостей, Гудков и его отец Геннадий зарабатывают порядка 200 миллионов рублей в месяц на полигоне ТБО «Воловичи», за время «защиты» которого были убиты десятки людей из числа конкурентов и не возбуждено ни одного уголовного дела. Гудковы зарабатывают на налоговых махинациях, рэкете и крышевании жилищно-коммунальных компаний. Их коллекторы, которые даже не представляются гражданам, выбивают долги по капремонту.

Кроме того, Гудков выдвигал свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Однако его уличили в подделке подписей избирателей. В Москве были обнаружены подпольные штабы по изготовлению фальшивых подписей за Гудкова и других кандидатов из команды Навального. Среди участников форума либеральные издания «МБХ», «Новая газета» и подобные, а также политики и активисты на зарплате у Госдепа.

Уличенный в отмывании и выводе из России 51 млрд долларов бюджетных средств Ходорковский спонсирует проведение форума «Свободные люди». Кроме того, Ходорковский и другие заокеанские толстосумы курируют организации и СМИ, направленные на расшатывание ситуации в России.

Принадлежащие Ходорковскому издания находятся не в России, поэтому позволяют себе демонстрировать не просто радикальность в отношении страны, но и абсурдность. Так, журналисты «Открытых медиа» ранее попросили российских актеров дать комментарий относительно дела Павла Устинова. Тех, кто не смог ответить сразу или сообщил, что недостаточно осведомлен, сразу отправили в список «соглашателей с властью». В списке оказались Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Михаил Пореченков и другие. Именно такие категории, деление на черное и белое по абсурдному принципу и характеризуют «свободных людей» Ходорковского. Неудивительно, что форум привлекает лишь политических неудачников и мошенников.