Эрдоган предупредил, что Турция завершила подготовку к войне с курдами в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в интервью журналистам, что Анкара завершила подготовку к новому наступлению против радикальных курдских группировок на севере Сирии. Решатся ли турки на этот раз запустить военную операцию за Евфратом, несмотря на позицию своих союзников по НАТО — США? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Президент Турции заметил, что американцы, занявшие северо-восток САР, пытаются легализовать отряды курдов, которые в действительности являются террористическими. Однако, несмотря на смену вывески, они как представляли угрозу для турецкой республики, так и являются ею до сих пор.

«Выдумали новую организацию — Сирийские демократические силы (SDF). Но на самом деле это трюк, и она ничем не отличается от YPG [Отрядов народной самообороны – Прим. ФАН]. В ее состав входят несколько террористических формирований», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами, Турция все же не будет игнорировать тот факт, что Вашингтон поддерживает терроризм и тем самым создает опасность для турецких и не только граждан.

При этом ранее стороны достигли соглашения по поводу создания так называемой зоны безопасности на сирийской территории — вдоль границы с Турцией к востоку от Евфрата. Американские и турецкие силы уже ведут совместное патрулирование в районе формирования возможного будущего коридора. Несмотря на это, полного понимания по курдскому вопросу между ними, судя по словам Эрдогана, по-прежнему нет.

Даже более того — Анкара и Вашингтон очень далеки от формирования какой-то общей позиции по данной проблеме, уверен востоковед и публицист Андрей Онтиков. В комментарии для ФАН он предположил, что своими высказываниями Эрдоган не столько действительно сообщает о планах начать наступление, сколько подгоняет американцев выполнять условия в рамках сделки по «безопасной зоне».

«Никакого глубокого понимания между ними, разумеется, нет, и турки совершенно откровенно об этом говорят — и их МИД, и президент. Заявления же о военной операции с их стороны звучат далеко не в первый раз, но, скорее всего, таким способом Эрдоган хочет дать понять Соединенным Штатам, что в этот раз не должно быть повторения истории с Манбиджем, когда момента реализации Вашингтоном достигнутых договоренностей так и не наступило», — считает наш собеседник.

Конечно, создание очередной турецкой зоны влияния на севере САР на месте контролируемых американцами районов никак не укладывается в интересы США. Но углублять противоречия с турками для них тоже опасно. Поэтому они будут пытаться максимально мягко уклониться от выполнения соглашений и постараются реализовать лишь как можно меньшую их часть.

«Цели и задачи в Сирии у Анкары и Вашингтона разные, и Штатам данный коридор вдоль границы, безусловно, не нужен, тем более в той форме, в которой видят его турки. Последние это прекрасно понимают, и потому громкими заявлениями пытаются стимулировать американцев выполнять достигнутые договоренности. На самом же деле военная операция Турции в настоящее время вряд ли возможна», — отметил эксперт.

По крайней мере ожидать нового «Щита Евфрата» и новой «Оливковой ветви» точно не стоит, убежден он. Исключать очередного военного вмешательства Анкары, бесспорно, нельзя, но в условиях такого — хотя бы более-менее движущегося — диалога начинать наступление было бы очень рискованным шагом.