Пентагон признал провал Patriot. События дня. ФАН-ТВ

Украина пропустит сессию ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. По его словам, Украина сосредоточит свое внимание на проведении консультаций с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — депутат Богдан Яременко.

Но даже о таком решении на Украине нет единого мнения. Все-таки часть украинской делегации примет участие в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом рассказал депутат из фракции «Европейская солидарность» Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию», — депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, из-за воссоединения Крымом. Тогда власти нашей страны в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить членские взносы. Затем 25 июня 2019 года депутаты ПАСЕ проголосовали за восстановление всех полномочий российской делегации. Из-за этого представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний. И уже тогда глава украинской делегации Владимир Арьев высказал предположение, что возможно Украина и вовсе выйдет из ПАСЕ.