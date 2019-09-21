Пентагон признал провал Patriot. События дня. ФАН-ТВ

Украина пропустит сессию ПАСЕ
Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. По его словам, Украина сосредоточит свое внимание на проведении консультаций с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — депутат Богдан Яременко.
Но даже о таком решении на Украине нет единого мнения. Все-таки часть украинской делегации примет участие в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом рассказал депутат из фракции «Европейская солидарность» Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию», — депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, из-за воссоединения Крымом. Тогда власти нашей страны в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить членские взносы. Затем 25 июня 2019 года депутаты ПАСЕ проголосовали за восстановление всех полномочий российской делегации. Из-за этого представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний. И уже тогда глава украинской делегации Владимир Арьев высказал предположение, что возможно Украина и вовсе выйдет из ПАСЕ.
Пентагон признал провал Patriot
Пентагон решил оправдаться после неотбитой атаки на заводы в Саудовской Аравии. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии. В таких случаях хочется сказать, что Америка, как обычно, говорит за всех. Президент России Владимир Путин, в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить у России комплексы С-400 или С-300. Эффективность которых признают и США и другие страны. Вспомним Турцию, которая предпочла российские комплексы, а не американские истребители F-35. Также Данфорд отметил, что наличие многослойной системы возможностей обороны позволит снизить риск нападения дронов или других атак, которые могут быть совершены Ираном. И опять по-американски, бездоказательные обвинения. Напомним, несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. Но США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран, который по понятным причинам отвергает обвинения в свой адрес.
Турция готова к операции в Сирии
Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии вдоль своей границы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы завершили подготовку вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США, но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил Трампу, что Вашингтон направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», — возмущен президент Турции.
По словам Эрдогана, регион уже практически очищен от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», но США «выдумали новую организацию» — «Сирийские демократические силы», которая, по мнению Эрдогана, фактически ничем не отличается от «Силы народной самообороны». Тем самым президент подчеркнул, что «Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов». Ранее Анкара и Вашингтон согласовали создание координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности в планируемой «зоне безопасности» в Сирии. Однако Дамаск выступил против данного соглашения, обвинив Турцию и США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Сирии.