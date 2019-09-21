Медики объяснили, чем опасно проживание в однокомнатной квартире

Москва, 21 сентября. Проживание в однокомнатной квартире повышает риск возникновения различных проблем со здоровьем не только для семьи, но и для одного человека. Об этом рассказали врачи.

По словам специалистов, жизнь в малогабаритной квартире может быть опасна даже для одного человека, но в ситуации, когда в маленьком жилом помещении проживает пара или семья, опасность заметно увеличивается.

Дело в том, что в условиях малых площадей чаще и быстрее формируются механизмы различных болезней, нервные расстройства, люди легче набирают лишний вес.

Каждому человеку для комфортного существования необходимо личное пространство, поэтому его нехватка или даже полное отсутствие заметно усиливает негативные эмоции, которые, в свою очередь, могут начать развивать чувство безысходности и, как следствие, — апатию, нервозность и депрессию.

Кроме того, в малогабаритных квартирах из-за отсутствия сквозной вентиляции не хватает воздуха, а большое количество скапливающегося углекислого газа, говорят специалисты, плохо действует на иммунитет.

Из-за этого в тесных жилых помещениях наблюдается интенсивная заболеваемость, ведь инфекция легко передается от человека к человеку — в 95% случаев.

Не самым лучшим образом действует проживание в «скромных» квартирах и на детей.

Ученые объясняют, что тот факт, что ребенок растет и развивается без личного пространства, лишает его чувства защищенности, и он становится беспокойным.

Впоследствии он теряет способность сосредоточиться, что приводит к снижению усидчивости и успеваемости. Также ребенку сложнее выстраивать нормальные отношения со сверстниками.