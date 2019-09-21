Донбасс сегодня: бойцы ВСУ стреляют друг в друга, армия Киева игнорирует приказы «сверху»

Донбасс, 21 сентября. Украинская армия ведет обстрелы по всей линии соприкосновения и не собирается отводить силы и средства от передовой. Военнослужащие ВСУ стреляют друг в друга, чтобы не идти на фронт. Националисты готовят провокации под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 25 обстрелов населенных пунктов Донбасса. Республиканские представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировали применение силами ООС более 140 снарядов, выпущенных в направлении ЛНР и ДНР. Повреждения жилого сектора отмечены на Донецком направлении в поселке Старомихайловка.

В ЛНР два поселка попали под огонь украинских минометов и пулеметов. В ДНР украинские силовики задействовали весь спектр вооружения, за исключением тяжелой артиллерии. Под обстрелами находилось 11 населенных пунктов.

На этом, видимо, киевские силовики останавливаться не собираются. Согласно разведданным дончан, командованием украинской армии готовится эскалация конфликта в Донбассе. Новый виток вооруженного противостояния Киев планирует использовать для очередной попытки давления на Россию в преддверии заседания Генеральной ассамблеи ООН.

В связи с этим командующий Операции объединенных сил отдал приказ готовить провокации на Горловском направлении, которые будут односторонне освещаться подконтрольными средствами массовой информации, сообщил военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин. Для провокаций будут привлечены националистические батальоны, которые до сих пор продолжают находиться вблизи линии разграничения сторон.

ВСУ не желают отводить силы и средства с передовой

По данным представителей донецкой и луганской народной милиции, не все подразделения украинской армии настроены на выполнение приказа об отводе войск. Так, офицер управления НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что, по информации оперативного источника, в район поселка Золотое прибыла комиссия из управления морально-психологического обеспечения ВСУ с целью убеждения личного состава в необходимости отвода сил и средств.

Напомним, о начале мероприятий по отводу войск заявило не только командование ООС, но и непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Однако личный состав некоторых частей и соединений ВС Украины начал выражать открытое недовольство предстоящим отводом.

Аналогичная ситуация складывается и вблизи линии разграничения в Донецкой области. Полковник Басурин заявляет о том, что в поселке Петровское командиры украинских подразделений заявили, что не собираются выполнять указания президента Зеленского и командующего ООС Кравченко. Личный состав ВСУ продолжает укрепление фортификационных сооружений на участках разведения.

Препараты из зарубежных аптечек солдаты ВСУ используют для изготовления наркотиков

Бойцы украинской армии разукомплектовали около 60 % индивидуальных аптечек первой помощи, которые поставлялись из-за рубежа. Лекарства, находящиеся в них, массово используются для изготовления психоактивных средств. По информации Ивана Филипоненко, в район дислокации 72-й бригады ВСУ прибыла военная полиция, расследующая факты употребления и сбыта наркотических веществ.

Дезертирство и членовредительство в рядах ВСУ расследует комиссия

Служба безопасности Украины, проводя проверку в районе дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ по вопросу хищения оружия, выявила некомплект личного состава в 50 % от необходимой штатной численности. Как сообщил Эдуард Басурин, это связано с массовым дезертирством солдат.

В последнее время, чтобы «откосить» от выполнения боевых задач, военнослужащие ВСУ всё чаще причиняют вред себе. Басурин рассказал о двух известных фактах такого уклонения от службы. В 92-й бригаде ВСУ в районе поселка Верхнеторецкое двое бойцов прострелили друг другу ноги в надежде уклонится от выполнения боевых задач и получить денежную компенсацию за ранения. В поселке Новгородское около города Дзержинска рядовой ВСУ сначала стрелял в направлении позиций ДНР, а потом сам выстрелил себе в руку. Все самостоятельные ранения представляются в штаб ООС, как боевые потери.