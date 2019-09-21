«Прослушку» нашли в служебном кабинете главы ГБР Украины

Киев, 21 сентября. Аппаратуру для прослушивания нашли в служебном кабинете директора Государственного бюро расследований Украины Романа Трубы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, технику профессионально вмонтировали в вентиляционную систему.

«Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — написал Труба.

Он уточнил, что на записях ничего «интересного» о нем лично быть не может.

«А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — добавил глава ГБР.

Труба указал, что на месте уже работает следственно-оперативная группа, среди специалистов — взрывотехники и эксперты по кибербезопасности.

Отметим, что ГБР сейчас расследует много дел, самые резонансные из них связаны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Правоохранительные органы Украины занимаются по меньшей мере 13 уголовными делами в его отношении. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Верховной раде и госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые нарушили госграницу РФ. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

Отметим, что статус парламентария защищает политика от уголовного преследования до 1 января 2020 года, когда закон об отмене депутатской неприкосновенности не вступит в силу.

Ранее стало известно, что сторонники экс-президента пытаются через Конституционный суд прекратить полномочия главы Государственного бюро расследований Украины.