Житель Таджикистана напал с ножом на двух российских военных

Душанбе, 21 сентября. Житель Таджикистана ранил двух российских военнослужащих военной базы в городе Бохтар, здоровью российских бойцов ничто не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В ЦВО сообщили, что по предварительным данным, военнослужащие по контракту получили ранения во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя. Психически больной мужчина нанес российским военнослужащим несколько ножевых ранений. Им была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В пресс-службе добавили, что командование 201 военной базы и правоохранительные органы Таджикистана проводят проверку по факту происшествия. Известно, что нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.