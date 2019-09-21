В Киеве назвали грубейшую ошибку Зеленского

Киев, 21 сентября. Шестой президент Украины Владимир Зеленский сходу совершил грубейшую ошибку, вверив реальную власть в стране «порохоботам и грантоедам», заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко.

Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал решение Киева не отправлять делегацию на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения в организацию России.

«В принципе, уже не стесняясь вместо порохобота Арахамии (председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. — Прим. ФАН) главой фракции «Слуга народа» можно назначать Порошенко. Зеленский совершил главную ошибку на старте: всю власть отдал порохоботам и грантоедам», — указал эксперт.

По мнению общественника, с таким подходом Зеленский превратится в киевского мэра Виталия Кличко, который «добрый, хороший человек с огромным желанием все изменить, но не влияющий абсолютно ни на что». Скубченко считает, что если украинский лидер продолжит в течение года прибегать к такой политике, то он станет президентом на «побегушках у порохоботов и грантоедов, продолжающих уничтожать страну уже в турбо-режиме».

На днях сообщалось, что Украина откажется от участия в сессии ПАСЕ из-за «игнорирования ее интересов» в организации. Однако позже Киев решил направить часть делегации.