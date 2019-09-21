Нейрохирург рассказал о перспективах лечения Заворотнюк

Москва, 21 сентября. Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал о перспективах лечения заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга.

«Определить, когда у Заворотнюк появилась опухоль – нереально. По опухоли никогда невозможно сказать точное время, когда она появилась», — подчеркнул нейрохирург в разговоре с KP.Ru.

По его словам, иногда, особенно в молодости, у человека могут появиться глиомы — доброкачественные образования, которые затем нередко перерастают в глиобластомы, уже злокачественные. Точно понять, что именно произошло с Заворотнюк, невозможно, указал медик.

«Допустим, если опухоль находится в правой лобной доле – она может сидеть там годами и явно не давать о себе знать», — добавил он.

Саникидзе уточнил, что Заворотнюк обращалась в Институт нейрохирургии имени Бурденко, но анонимно. Она затем отказалась от лечения и уехала в Германию, где, как известно, ее обследовали местные врачи.

Нейрохирург добавил, что при злокачественной опухоли продолжительность жизни может быть разная. Все зависит от размера, местоположения образования, от генетических возможностей организма. Иногда пациентов, как Заворотнюк, по его словам, вводят в искусственную медикаментозную кому, чтобы лечение было эффективнее.

В целом, если опухоль операбельная, необходимо вмешательство медиков, а затем химиотерапия, уточнил врач. Если же нет – биопсия и химиотерапия.

«Опухоли головного мозга составляют меньше 2% от всего рака. (…) По-прежнему редкое заболевание. Почему появляется глиобластома — никто пока не знает», — заключил он.

Напомним, у Заворотнюк, по неподтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Родные и близкие известной актрисы никак не комментируют происходящее. Сама артистка не поддерживает никакой связи с внешним миром — из ее палаты убрали телевизор, а доступа к телефону у нее нет, о чем рассказывали друзья.

По словам журналистов в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения актрисы с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций по ее лечению, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает такой возможности.

В субботу стало известно, что Заворотнюк перенесла вторую операцию. Друг артистки журналист Сергей Майоров сообщил, что актриса, тем не менее, пока находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением медиков. Рядом с Заворотнюк в трудную минуту находится ее супруг — фигурист Петр Чернышев.