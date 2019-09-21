Главные новости 21 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 сентября.

Представитель администрации президента США оговорился, заявив, что Украина оккупировала часть Российской Федерации. Представитель Белого дома обвинил Украину в захвате российских территорий.

Экс-участник шоу «Дом-2» Филипп Алексеев устроил ДТП на МКАД, после чего скрылся, сославшись на спешку. Бывший участник «Дома-2» устроил аварию и скрылся с места ДТП.

По словам Аллы Довлатовой, все, что говорилось о болезни Анастасии Заворотнюк, является враньем. Довлатова назвала враньем сообщения о раке мозга Заворотнюк.

Эксперт выделил два ключевых аспекта, которые в сложившейся ситуации произвели сильное впечатление на людей. Психолог объяснил, почему болезнь Заворотнюк вызвала большой ажиотаж в обществе.

Соседи Долиной по загородному дому заявили о намерении пожаловаться на нее Владимиру Путину из-за устроенной певицей свалки. Соседи Долиной по загородному дому собрались жаловаться на нее Путину.

Телеканал CNN включил Москву в топ-10 лучших направлений для путешествий осенью. Москва вошла в топ-10 лучших мест для путешествий осенью по версии CNN.

Деми Мур призналась, что групповой секс с Эштоном Кутчером подтолкнул его к изменам. Деми Мур рассказала, как групповой секс с Кутчером разрушил их брак.

Немецкий журналист Доминик Клаус рассказал о различиях в жизни и быту россиян и европейцев. Немецкий журналист рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Сайт Госдумы сообщил о самом выгодном для россиян в финансовом плане времени отпуска. Россиянам рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск.

Анастасия Заворотонюк перенесла вторую операцию. Об этом сообщил ее друг. Заворотнюк сделали вторую операцию.