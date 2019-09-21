Кристина Асмус призналась, как решилась на постельную сцену в новом фильме «Текст»

Москва, 21 сентября. «Меня это нисколько не смутило», — ответила актриса Кристина Асмус на вопрос о том, насколько сложно ей было решиться впервые сниматься полностью обнаженной для фильма, который выйдет на больших экранах.

За месяц до выхода в прокат фильма «Текст» Клима Шипенко «КП» поговорила с исполнительницей одной из главных ролей о том, как ей дались одни из самых непростых в ее фильмографии съемок. Ведь ранее Асмус была знакома зрителям, скорее, по роли робкого и наивного стажера в сериале «Интерны».

«Когда я только пришла на пробы к режиссеру Климу Шипенко, мы сразу с ним сразу это обговорили. И он сказал: «Для меня это принципиально важный момент, чтобы героиня была абсолютно обнаженной — как есть, как в жизни». И меня это нисколько не смутило», — рассказала актриса.

Асмус призналась, что переживала по поводу этой сцены, хотя понимала, что это всего лишь часть ее профессии.

Девушка сказала, что полностью доверилась режиссеру и поэтому согласилась на такую бескомпромиссную демонстрацию реальности.

«Клим Шипенко выбрал очень достоверный способ повествования. Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма. Герой Саши Петрова завладел чужим телефоном и практически чужой жизнью», — отметила она.

Асмус также рассказала, что при просмотре картины на премьерном показе эта сцена ее уже не шокировала.

Сам режиссер Клим Шипенко признался, что ему не пришлось «ломать» актрису, чтобы добиться согласия на такую откровенную съемку.

«Она сама хотела, чтобы все было так же, как в жизни. Нам важно было показать, что владение чужим телефоном открывает доступ ко всем аспектам жизни, и к сексу в том числе, ведь это важная часть нас. Хотя сцена, конечно, очень смелая», — рассказал он.

Асмус объяснила, что в широкий прокат картина в первоначальном откровенном варианте не выйдет, поскольку этого не позволяет закон. Однако зрители международных фестивалей смогут увидеть самый «честный» вариант ленты.

Постельная сцена для фильма «Текст» Клима Шипенко стала для Кристины Асмус первой в кинематографической карьере сценой, в которой актриса полностью обнажилась.

Режиссер изначально планировал показать все в картине «без прикрас», и эта сцена не стала исключением. По словам актрисы, в ней можно будет увидеть крупные планы, голые тела и неловкие позы.

Сам «Текст» выйдет в прокат уже этой осенью.