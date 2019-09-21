Зачем Яндекс «рекламировал» алкоголь. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков рассуждает о том, зачем сервис «Яндекс.Новости», умышленно или нет, продвигал идею о «безопасной дозе алкоголя».

В сегодняшнем мире для рекламы используется все, что только существует. Более того — многое существует именно для того, чтобы быть использованным для продвижения товара, идеи или политического объединения. Культурный фестиваль проходит для того, чтобы на нем покрасовался политик и попиарилась его партия. Дегустация, на которой вас бесплатно угостят йогуртом, проходит не потому, что вас хотят накормить, а чтобы побудить купить этот самый йогурт.

Точно так же «продвигается» и образ жизни и идеи. Знаменитость использует, ест, надевает нечто, и это становится нужным миллионам людей. Звезда высказывается за или против чего-то, и с такой оценкой оказываются солидарны все поклонники этой звезды.

Но все это милые уловки из века двадцатого. В наступившей информационной эпохе реклама идей, товаров или образа жизни происходит несколько иначе.

Как это делается сегодня, на днях наглядно продемонстрировал нам абсолютно независимый поисковик «Яндекс». Топ новостей этого агрегатора формируется «случайными алгоритмами» и роботами, которые, как бы проанализировав частоту упоминания событий и новостей, и составляют из них некую «горячую десятку» для нашего с вами ознакомления.

19 сентября 2019 года с самого утра верхнюю строчку абсолютно независимого топа новостей «Яндекса» занимала следующая информация: «Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день».

Наше время — время поверхностного «скольжения» по информации. Зачастую — это чтение заголовков без изучения самого материала. Что отложится в голове человека, который увидел подобный заголовок на самом верху рейтинга «Яндекс.Новости»?

Алкоголь не так уже и вреден. Более того, даже безопасен. Если умеренно его употреблять. Скажу сразу, за всю жизнь я не видел ни одного человека, который был бы уверен, что он употребляет алкоголь неумеренно. Даже алкоголики зачастую считают, что они вполне себе «умеренны», и надеются эту «умеренность» сохранить.

Что уж говорить, если о безопасной дозе алкоголя говорит не кто-нибудь, а само министерство здравоохранения России. Ведь именно это следует из первой строки «Яндекса».

Поскольку подобная постановка вопроса показалась удивительной и даже абсурдной — открываем и читаем эту «новость».

Статья очень короткая, а материал, мягко говоря, спорный.

«В Минздраве России рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья. Стандартной была признана порция в 10 граммов. Исходя из того, что у разных напитков разная крепость, количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет отличаться.

Для женщин пределами такого употребления считается не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех стандартных порций в день.

Так, для женщин безопасной порцией будет 200 мл вина и 600 мл пива, а для мужчин — 300 мл вина и 900 мл пенного напитка».

Ежедневное употребление алкоголя — это и есть алкоголизм! Перед нами реклама алкоголизма, которая утверждает, что можно пить каждый день, и при этом не спиться. Любой взрослый человек скажет по опыту из своей жизни — так не бывает!

Стало интересно, кто же в Минздраве дает такие рекомендации. «Яндекс» ссылается на РИА Новости. Идем на РИА «Новости. А там тот же самый текст. Как кажется. На самом деле, разница есть. Но в целом, даже в такой трактовке «незначительный риск для здоровья» — это не что иное, как реклама употребления алкоголя!

«Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины».

Кто, что за люди высказали подобные идеи, найти на сайте государственного бюджетного учреждения «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» (на который ссылается РИА «Новости») практически невозможно.

На сайте самого Минздрава подобной «новости», рекламирующей алкоголь, нет, фамилий экспертов, которые такое рекомендуют, также нет. Зато Поиском по слову «алкоголь» находится статья-опровержение от 15 июня, которая опровергает похожий материал о якобы имеющихся безопасных ЕЖЕДНЕВНЫХ дозах алкоголя, вот только опубликованный в «Известиях»!

Цитирую: «На самом деле, не существует никаких НОРМ и БЕЗОПАСНЫХ уровней потребления алкоголя».

То есть на сайте Минздрава лежит совсем свежая статья, которая абсолютно верно и совершенно однозначно говорит, что не существует безопасных доз алкоголя. А «Яндекс» держит на верхней строчке материал якобы от того же Минздрава с прямой рекламой алкоголизма!

Дальше можно начать задавать вопросы.

Почему, случайно ли эта новость оказалась на первом месте? Если отбросить версию «о геноциде русских алкоголем», то остается другая — чисто коммерческий интерес и лоббирование производителей и продавцов алкоголя.

Время шло — а «новость» в топе «Яндекса» не менялась. Как часто меняются эти новости? Довольно часто. Но 19 сентября она провисела на первом месте целых четыре часа. Новость, фактически рекламирующая алкоголь и его употребление, все висит и висит в топе ленты новостей «абсолютно независимого» «Яндекса»! Не припомню такого, чтобы в «Яндексе» так долго держалась такая «незначительная» новость.

Между тем на сайте Минздрава этой новости так и не было!

Может быть, очень большие деньги заставляют «случайные» алгоритмы «Яндекса» держать эту новость в топе?.. Что произошло далее? На упорно висящую в топе «Яндекса» «новость» появилась реакция Геннадия Онищенко. Появилась примерно через пять часов!

«Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», — вполне справедливо говорит депутат.

Ни ссылки на статью, ни ФИО «эксперта» по-прежнему нигде нет.

Но и это еще не все. В ответе Онищенко информагенства продолжают цитирование самой первичной «новости», фактически рекламирующей употребление спиртного, что можно расценивать как продолжение ее рекламы.

Очень хитро. Даже тонко.

Всего эта информация провисела на первом месте с 7.00 до 12.00 — пять часов! То есть почти пятую часть суток в стране и в мире не было более важного события?

После чего последовало еще одно опровержение Минздрава. Ведь не только мы читаем новостную ленту и понимаем, что подобная «информация» в топе «Яндекса» является прямой рекламой алкоголизма и ничем иным.

«В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день». Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — сказала она».

Вообще очень странно. Некий неназванный эксперт из Минздрава говорит глупость, а другой специалист из того же Минздрава это опровергает.

Можно задаться вопросом: а был ли эксперт вообще? Существовал ли он в природе? И если да — то почему мы так и не узнали за пять часов его имя, хотя с ним уже полемизировали вполне конкретные, авторитетные в сфере медицины люди? ХХI наступил. В том числе, в части способов продвижения товаров, образа жизни и идей.

Продажи алкоголя вырастут, если люди будут считать ежедневную выпивку нормой. И это далеко не вся правда, которая скрывается под мутной водой сегодняшнего информационного пространства. Так зачем «Яндекс» держал подобную новость на первом месте ПЯТЬ ЧАСОВ подряд?