Сирия, 21 сентября. Протурецкие боевики раскрыли одну из подпольных ячеек курдов на севере Алеппо. САА сбила беспилотник исламистов в Эль-Кунейтре вблизи израильской границы. SDF**** под прикрытием коалиции США прибегли к рейдам в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон боевиков в Эль-Кунейтре; нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов к северо-западу от Алеппо; сбили беспилотники на северо-западе Хамы и на севере Эль-Кунейтры.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): взяла в плен несколько курдских бойцов вблизи города Азаз в северной части Алеппо.

Курды: прибегли к рейдам в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: оказывала поддержку курдам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Подконтрольный вооруженной оппозиции Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) выявили одну из подпольных групп формирования «Силы освобождения Африна», захватив в плен группу курдских бойцов, а также их танк и грузовик с боеприпасами. Отмечается, что курды попали в засаду недалеко от города Азаз в северной части Алеппо. Напомним, курдские радикалы осуществляют вылазки в зонах контроля поддерживаемых Турцией исламистов в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем на западных окраинах административного центра провинции продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами джихадистов. После провокационных обстрелов радикалов в районе Аз-Захра правительственные войска нанесли ответные удары по расположениям исламистов вблизи города Кафр-Хамра. Сведений о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал SANA News сообщает о том, что на контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях вновь участились случаи похищений и задержаний гражданских лиц. При поддержке ВВС международной коалиции курды приступили к рейдам в районе города Дибан юго-восточнее административного центра провинции. В то время как военные западного альянса осуществляют патрулирование населенного пункта с американских вертолетов «Апач», курды ведут обыски в жилых домах. На данный момент известно о гибели двух и аресте еще ряда гражданских лиц. Кроме того, курдские радикалы конфисковали у жителей 12 личных автомобилей. О том, какую задачу ставили перед собой оккупанты, пока неизвестно. Напомним, курды нередко заявляют о том, что целью регулярных обысков является поиск «спящих ячеек» «Исламского государства»1, однако зачастую в тюрьмах оказываются мирные жители.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают провоцировать стычки с правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что боевики предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) при помощи беспилотника. Он был сбит сирийскими солдатами на подлете к одному из военных объектов САА у города Джубб-Рамла. Отмечается, что дрон был оснащен кассетными бомбами.

В свою очередь силы САР прибегли к ответным обстрелам укрепрайонов исламистов в окрестностях населенных пунктов Закум и Докмак, передает тот же медиапортал. Данные о потерях джихадистов в живой силе или технике пока уточняются.

Провинция Эль-Кунейтра

Еще один вражеский беспилотник с кассетными бомбами был перехвачен в горной местности Джебель Аш-Шейх в районе незаконно оккупированных Израилем Голанских высот, передает агентство новостей SANA News. Сирийские военные обнаружили аппарат во время патрулирования местности недалеко от города Эрнех и сбили его. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) уже обезвредили взрывчатку, которая была прикреплена к дрону. Предполагается, что беспилотник был направлен со стороны Израиля.

В то же время появилась информация о том, что в поселении Барика в пригороде Эль-Кунейтры был найден бывший тайник исламистов вооруженной оппозиции, в котором содержались оружие, боеприпасы, лекарства, продовольствие, а также военная техника производства Израиля. Среди изъятого вооружения находились винтовки, патроны, снаряды для РПГ, танковые боеприпасы, пулеметы и устройства спутниковой связи. Напомним, территория провинции была полностью зачищена от боевиков в ходе операции «Базальт», проводившейся летом прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.